Air Baltic tühistab tänavu suvel ligi 5000 lendu

„Air Baltic on jätkuvalt Tallinna lennujaama suurim lennufirma, mis pakub 2025. aastal otselende 28 liinil. Air Balticu pakutavate lennupiletite osakaal Tallinnas on ligi 29%. Air Baltic teenindas eelmisel aastal 26,6% kõigist reisijatest,“ rääkis Pärgmäe, kinnitades, et Air Baltic on lennujaamale väga oluline partner. „Samas aitab riske hajutada lennufirmade laiapõhjaline portfell: Tallinnast lendab aastas keskmiselt enam kui 60 sihtkohta 15 regulaarlennufirmat ning lisaks tellimuslende teenindavad lennufirmad,“ lisas ta.