Mine metsa! Viis soovitust, mida vabadel päevadel perega metsas teha

Tehke midagi koos

Süüdake lõke

Paljudel matkaradadel on olemas spetsiaalsed lõkkekohad, kus tule tegemine on mõnus ja lihtne. Seal saab teha pausi, süüdata tuli, võtta mingi maitsev vahepala ning niisama kvaliteetaega koos veeta. „Lõkke süütamine on väga kiire ja mugav süütekuubikutega, ent see pole nii huvitav. Palju põnevam on soetada endale tulepulk, simuleerida metsas ellujäämist ning proovida lõke minimaalsete vahenditega üles teha,“ kirjeldas Vaino. „Tulepulgaga süütamise nippe leiab palju ka internetist, seega tasub uurida ja ise järele proovida.“

Valmistage süüa

Riietuge kihiliselt

Kui matkarajal liikudes on keha piisavalt soe, siis lõkke ääres istudes võib siiski jahe hakata. Eriti kui nahk on enne märjaks saanud. Seetõttu tasub riietuda kihiliselt. „Siinkohal oleks oluline vältida puuvillaseid särke-pluuse. Kui need higiseks saavad, siis ei juhi need niiskust kehapinnast eemale ja lõpuks võib väga külm hakata,“ rääkis Vaino. „Parem variant on kasutada sünteetilisi või meriinovillaseid alussärke. Sinna peale näiteks fliis ja lõpuks õhuke tuulejope, näiteks Fjällräven Keb Eco-Shell. Samuti tasuks vältida seda, et paned lihtsalt ühe paksu sulejope t-särgi peale.“ Kui ilm on tuntavalt külm, tasub lõkke äärde kaasa võtta mingi lisakiht, näiteks natuke paksem jope.