Suvesoojad Kanaari saared võluvad majesteetlike kaljude ja võimsate liivadüünidega

Gran Canaria – ainulaadsed liivadüünid, delfiinid ja mitmekesine loodus

Paljudele eestimaalastele juba tuntud Gran Canaria on Tenerife kõrval üks populaarsemaid Kanaari saari. Arhipelaagi suuruselt kolmanda saare maastik on ääretult mitmekesine: lõunakallast katavad kaktused ja kuiva kliimat armastavad taimed, põhjarannikul domineerib troopikataimestik, saare keskosas on vanade kustunud tulemägede kraatrid ja männimetsad, väheasustatud läänes kõrguvad läbipääsematud kaljud. Terve saar on täis otsatuid kanjoneid, nii suuremaid kui ka väiksemaid. Gran Canaria põhjaossa jõudmiseks tuleb võtta aega ja läbida maalilisi serpentiine.