Kostus valju pauk! Oslost startinud KLMi lennuk pidi hädamaanduma

NL Times kirjutab, et reisijad ja meeskonnaliikmed kuulsid õhkutõusul valju müra, mistap otsustasid piloodid suunduda Lõuna-Norras asuvasse Sandefjordi lennujaama. Pärast hädamaandumist kaotas lennuk aga juhitavuse ja kaldus rajalt kõrvale, jäädes seisma muruplatsil.

KLMi pressiesindaja Gerri Brand ütles väljaandele VG, et ettevõte teeb võimudega koostööd, kuid juhtunu põhjuste kohta on veel vara midagi öelda. Küll toonitas ta, et lennuk paiskus rajalt välja väga väikesel kiirusel.