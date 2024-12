Balil elav eestlane paljastab: kas toa jagamiseks peab tegelikult ka abielus olema?

Miks on Bali ühtede lemmik, jättes samas teised külmaks?

Jõudsin ise siia kaheksa aastat tagasi suhteliselt juhuslikult, aga armusin kiirelt ja jäin püsivalt elama. Samamoodi on läinud ka paljude sõpradega, kelle paarinädalasest puhkusest on saanud aastad. Endale meeldib, et Balil on kõike – pidu, ilusaid randasid ja retriite, aga selleks kõigeks peab õigetes kohtades käima. Muidu jääbki tunne, et midagi on puudu.