Lennuk startis Vantaa lennujaamast eile kella 16 paiku. Umbes pooleteise tunni pärast märkasid piloodid, et kokpiti klaasis on mõra. Lennuk pöördus Helsingisse tagasi, kuigi oldi praktiliselt poolel teel Rooma. Leiti, et nii on siiski mõistlikum.