DFDS valiti maailma parimaks parvlaevafirmaks

DFDS Eesti turundusjuht Kristiina Laaniste sõnul on tiitel kinnitus ettevõtte võimekusest pakkuda klientidele järjepidevalt kvaliteetset teenust. „See auhind on suur tunnustus meie pühendunud meeskondadele nii laevadel kui ka maapealses klienditeeninduses. Meil on suur au olla reisijate esmane valik ja seda juba neljateistkümnendat aastat järjest. See motiveerib meid veelgi enam arendama oma teenuseid ja pakkuma klientidele parimat reisikogemust,“ kinnitas Laaniste.