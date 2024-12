Massimürgistuse kahtlus luksushotellis. Turistid hakkasid oksendama ja neil tekkisid neuroloogilised sümptomid

Arvatakse, et turistid said mürgituse laupäeval Warwick Fiji-nimelise luksuskuurordi baaris joodud kokteilidest. Nad kannatavad iivelduse, oksendamise ja „neuroloogiliste sümptomite all“.

Neli turisti on pärit Austraaliast. Üks on ameeriklane ja ülejäänud kahe rahvust pole avalikustatud, kuid nad on samuti pärit välismaalt. Haigete vanus on vahemikus 18–56 eluaastat. Esmaspäeval viibisid kaks turisti veel intensiivravi osakonnas, kuid nende seisund oli stabiilne. Teised olid selleks ajaks juba haiglast välja saanud.