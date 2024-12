Jõuluaja meelespea: mida teha, kui lend hilineb või tühistatakse?

Reisija Mattis jagas oma kogemust, kuidas tema Lufthansa lend Tallinnast Frankfurti algselt edasi lükati ja seejärel tühistati. „Teades, et sellistel puhkudel on lennufirmat telefonile saada võimatu, proovisin nende kodulehe vestlusakent ja see toimis väga hästi,“ selgitas Mattis. „Mulle pakuti ruttu uus lahendus lennata Prahasse teise lennufirmaga, LOTiga, millega oleksin pidanud kohale jõudma sama päeva hilisõhtul.“

Kuigi Mattise LOTi lend Tallinnast väljus õigel ajal, siis Varssavisse jõudes hakati jätkulendu Prahasse edasi lükkama ning seejärel tühistati ka see. „Kõik reisijad said lennujaama LOTi letist hotelli ja takso kupongid ning meid tõsteti varahommikusele Praha lennule ümber,“ ütles ta. Kuigi päev hiljem Prahasse jõudmine ei nõudnud Mattiselt olulisi lisakulutusi, otsustas ta siiski taotleda lennufirmalt hüvitist tühistatud lendude eest. „Hüvitisetaotlus ka rahuldati ning sain lennufirmalt üsna hõlpsalt kompensatsiooni poole lennupiletite maksumuse eest,“ sõnas ta.

Esmalt pöördu lennujaama infolauda

Swedbanki reisikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov ütles, et tihti helistavad reisijad lennu hilinemise või tühistamise korral esmajoones hoopis oma kindlustusandjale. Tegelikult on aga mõistlik pöörduda esmase info saamiseks lennujaama infolauda või võtta ühendust lennufirmaga, nagu seda tegi Mattis. „Kui lend hilineb või tühistatakse, vajab reisija esmalt praktilist abi, näiteks lennu ümberbroneerimist, majutust, transporti või söögikuponge ning nendega saab aidata lennu eest vastutav lennufirma,“ selgitas Žemkov. „Reisikindlustus sellist reaalajas tuge pakkuda ei saa, küll aga saab kindlustusettevõte anda vajadusel täpsemaid juhiseid, kuhu tekkinud murede korral pöörduda. Kui on selge, mida lennufirma hüvitab ja mida mitte, on õige hetk pöörduda kindlustusettevõtte poole, kes katab vajadusel tekkinud lisakulud vastavalt reisikindlustuse tingimustele.“