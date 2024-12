10-tunnine rongisõit. Elron avaldas Tallinna–Tartu–Riia–Vilniuse liini sõiduplaani

„Tallinn – Tartu – Riia – Vilnius ühendus käivitub kahe ümberistumisega, kus reisijad peavad esialgu ostma piletid iga reisirongioperaatori veebist või rongist, kuid oleme alustanud ka ühise piletimüügilahenduse loomist,“ ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem . Tema sõnul pakub liin kõige suuremat väärtust Lõuna – Eesti ja Tartu elanikele, kuna piirkonnal on vähe välisühendusi.

„Nii sõiduaja kui ka piletihinna mõttes on rongisõit Tartu – Riia vahel alternatiividega võrreldes igati konkurentsivõimeline. Samas on ühendusel kindlasti väärtus ka Kesk-Eesti elanikele, kelle võimalused Lätti ja Leedu reisida on pigem tagasihoidlikud,“ lisas Elroni juht.