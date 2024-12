Kariibi mere paradiis Dominikaani Vabariik: lopsakas loodus ja kuumad ladina rütmid

Kuidas kirjeldaksid oma esimest muljet Dominikaani Vabariigist?

Seal on suurepärane kliima – mõnus troopiline, niiske ja soe õhk. See oli esimene asi, mida märkasin, kui lennujaamast väljusin. Muidugi jäid kohe silma kõrged ilusad palmipuud ja lopsakas roheline loodus.

Olles reisinud juba omajagu, ütlen ausalt, et mind on raske üllatada. Küll aga on iga uus riik, kuhu olen tulnud, mind hästi vastu võtnud ning jätnud südamesse sooja tunde ja kaunid mälestused.

Kuidas kirjeldaksid kohalike inimeste elustiili?

Kohalikud on Dominikaani Vabariigis väga sõbralikud, abivalmid ja soojad inimesed. Nendega on väga lihtne rääkida, kuna nad on avatud ning neile meeldib oma tegemistest ja perekonnast jutustada. Kui eestlaselt küsiks võõras inimene tema pere kohta, siis oleks see kohatu või paneks vastaja kuidagi ebamugavasse olukorda. Eestlased on üldiselt kinnised ja privaatsed. See-eest Dominikaani Vabariigis on väga teretulnud avameelselt isiklikel teemadel vestelda ning kohalikud teevad seda rõõmuga.

Dominikaanis on väga olulisel kohal muusika ja tants. Kohalike igapäevaellu kuuluvad bachata tantsimine ja mõnusad latiinorütmid. Lisaks elab rahvas kuumalt kaasa pesapallimängudele. Sinna juurde kuulub hea söök ja perega koos olemine.

Millega üllatas Dominikaani rahvusköök? Kas said midagi enda jaoks uut ja põnevat proovida?

Dominikaani rahvustoiduks peetakse la bandera’t. See koosneb valgest riisist, kana- või veiselihast ja punastest ubadest, millele on lisatud roheline salat või avokaado. See on Dominikaani Vabariigis üks populaarsemaid roogasid ja pole haruldane, kui perekeskis süüakse seda lõunaks kuni neli korda nädalas.

Dominikaani Vabariigis on söögilaual väga palju kana- ja riisitoite, kuid ka kala on toiduna väga populaarne. Üldiselt ei ole road liiga vürtsikad, pigem kirjeldaks neid kui lahjemat sorti Mehhiko toitu.