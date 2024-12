„Sellist asja pole varem olnud.“ Rovaniemis on järsku kasvanud varguste hulk

Lapimaa politsei andis täna teada, et varguste arv Rovaniemis on viimasel ajal järsult kasvanud. Peainspektor Mika Lauri sõnul on tänaseks politseile esitatud avaldus ca 20 taskuvarguse kohta, mis on viimastel nädalatel legendaarses Põhja-Soome linnas aset leidnud.

Lauri nentis, et see arv on täiesti ebanormaalne, võrreldes tavaolukorraga. Vargusi iseloomustab, et nendaga on sihikule võetud turistid. Paljudel juhtudel on taskust või seljakotist varastatud kas rahakott või telefon. „Tegu on täiesti uue nähtusega, mida varem pole olnud,“ nentis Lauri. Tema sõnul tundub, et vargad on võtnud võrdselt ette igat liiki turistid.