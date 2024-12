Avasta Bauska piirkonna talvemaagia Lätis!

Mežotne lossimägi on üks suuremaid 9.–13. sajandi vanade semgalite kindluseid. Tänapäeval on see ideaalne koht talvisteks jalutuskäikudeks, pakkudes vaateplatvorme, piknikuplatse ja loodusõpperadu lastele. Restaureeritud Mežotne kirikus saab imetleda semgalite rahvarõivaste ja ehete rekonstruktsioone ning külastada ajaloolist näitust. Kiriku tornist avanevad hingematvad vaated üle lumiste Zemgale tasandike.