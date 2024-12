Finnair tühistab sel nädalal ligi 300 lendu, üle saja juba täna

Lendude tühistamise taga on Soome pilootide ühingu streik. Finnairi sõnul mõjutab streik ligi 33 000 reisijat.

„Oleme pettunud, et pilootide ühing otsustas läbirääkimiste asemel streikida,“ sõnas Finnairi tegevjuht Jaakko Schildt novembris. Ta lisas: „Kahjuks mõjutab see jõulude eel tuhandete meie klientide reisiplaane. Teeme kõik endast oleneva, et reisijaid hästi teenindada isegi selles keerulises olukorras.“