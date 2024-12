Jõuluvana jääb nägemata. Reisifirmad on sunnitud lumepuuduse tõttu tühistama Lapimaa reise

Külastajaid on iga aasta üha rohkem

Soome lennujaamade käitaja Finavia märkis, et eelmisel aastal külastas Lapimaad üle 1,5 miljoni turisti. Seda on koguni 20% rohkem kui 2022. aastal. Ainuüksi novembris ja detsembris jõudis Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo ja Kemi-Tornio lennujaama 547 773 reisijat.

Paljud turistid soovivad Lapimaal proovida eri tegevusi: sõita koerarakendi ja mootorsaaniga ning minna põhjapõdrasafari. Kuna mõnes piirkonnas on lund vähe või pole seda üldse, ei saa neid tegevusi korraldada. Isegi põhjapõdrad on hädas, et oma lemmiktoitu ehk samblikku paksu jääkihi alt kätte saada.

Reisifirma J2Ski andmetel on Lapimaal lähipäevil oodata väga vähe lund. Lund hakkab seal tõenäoliselt sadama 6. detsembril ja järgmise nädala jooksul sajab suusakuurortides maha 2–6 cm lund. Kuigi suusatada ja kelgutada on sellise paksusega lumel võimalik, on tõenäoline, et selle all olev jää muudab tingimused ebasoodsaks paljudeks populaarseteks talvisteks tegevusteks.