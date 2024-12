Kariibide teemant Dominikaani Vabariik on pungil looduskaunitest vaatamisväärsustest

Dominikaanide asukoha avastas 1492. aastal Christopher Kolumbus, kes nimetas Hispaniola saart põhjusega üheks maailma kaunimaks saareks – selle laiad valged liivarannad, türkiissinine vesi ja lopsakad vihmametsad on ideaalne puhkusepaik.

Dominikaani Vabariigil on pakkuda, lisaks mitmekesisele ja piltilusale loodusele, veel kuhjaga põnevat ajalugu, rikkalikku kultuuri ning seal on armsad ja külalislahked inimesed. Siinsetest kuurortidest leiab kõike, mida on vaja täiuslikuks puhkuseks – hubased hotellid, kvaliteetne teenindus, erinevad sportimis- ja meelelahutusvõimalused ning kõikide toidusõprade rõõmuks ka suurepärased gastronoomilised elamused. Muusika ja tants on viimane asi, millest Ladina-Ameerikas peaks puudust tundma, ning Dominikaani Vabariik pole selles suhtes erand – riik on kuulus merengue ja bachata ning kõlavate latiinorütmide poolest.

Eesti juhtiv reisikorraldaja Novatours kogus kokku Dominikaani Vabariigi looduslikud pärlid, mis pakuvad unustamatuid seiklusi mägedes, troopilistes metsades ja kristallselgetes vetes ning teevad sellest eksootilisest saarest ihaldatud reisisihtkoha.

Los Haitise rahvuspark

See park on loodusesõprade paradiis, mis ühendab endas majesteetlikud lubjakivikaljud, salapärased koopad ja tihedad mangroovimetsad. Looduspark on koduks eksootilistele lindudele ja kaitsealustele loomaliikidele.

Rahuliku ja puutumatu ilu keskel saab tutvuda taino kultuuri hõimu kultuuripärandiga – iidsete koopajoonistustega, mis paljastavad põlisrahvaste elulugusid ja rituaale. Paadisõit avab looduse ilu sügavamad kihid ja puutumatu džungli, mis on täis uusi avastusi ning saladusi.

Vihmametsade karstilehtrid ehk tsenoodid (cenotes)