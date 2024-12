Eestis avati Baltikumi suurim jõulumaa. Kui palju maksab perepilet?

Talveküla Jõulumaa eestvedaja Enni Vaarmann ütles, et tegevused on hoolikalt jagatud nii õuealale kui ka siseruumidesse. „Siin Torma mõisakompleksis asuv Talveküla Jõulumaa on ainus koht Eestis, kus saab elamuste kõrvale ka jõuluhõngu enda valitud kuuse näol ja selle koju kaasa haarata. Meie rong Peetrike viib külalised toredale seiklusele, kus on lisaks Loomade Võlumaale ka maagiline kuusemets, kus saabki endale lasta meelepärase kuuse lõigata, see pakitakse võrku ja ongi olemas,“ rääkis Vaarmann. Lisaks õues olemisele leiab ka palju tubaseid tegevusi üle kogu Jõuluvana mõisakompleksi. Vaarmann tõi välja: „Näiteks saab meil jõuluvana mõisas teha päkapikujoogat või näha jõuluvana erakordset, üle tuhande jõulukujuga, kollektsiooni meie jõulumuuseumis „Päkala“.

Kohapeal saab komplekteerida oma kommikotti, kohtuda jõuluvanaga ja temaga koos teha pilte - need pildid saab toreda mälestusena kaante vahel kui digitaalsel kujul. Teada saab ka kõiksuguseid põnevaid lugusid Talveküla Härjatallis leiduvate loomade kohta, keda on 100 ringis kui ka nende saladusi, mida päkapikud meie akadeemias räägivad, aga nende kuulmiseks tuleb kohale tulla“.Kohapeal on avatud ka jõuluvana Glämmi resto, mis kostitab koduste jõulutoitudega ja kogu alal nii õues kui siseruumides on kuumade kohvijookide masinad.

Tormas asuvas mõisakompleksis püsti pandud Talveküla Jõulumaa suudab korraga võõrustada kuni 2000 inimest, parklas jagub ruumi 500-le autole ja turismibussile. Vaarmanni sõnul on pühadehooajal kalendris juba mitmeid päevi, mil kogu ala on broneeritud ettevõtete üritusteks, olgu need siis laste jõulupeod, meeskonnaüritused või klientide vastuvõtud. Baltimaade suurim talveküla paistab silma mitte ainult oma pindala, vaid ka tegevuste mitmekesisuse poolest, pakkudes avaraid võimalusi nii peredele kui ka suurematele gruppidele.

Külastusajad ja piletiinfo: