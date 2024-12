Reisifirma jättis maha kaose. Amet on saanud kurikuulsa Kon Tiki kohta juba ligi pool tuhat avaldust

Möödunud nädalal lahvatas skandaal, mille keskmes oli Kon Tiki reisibüroo. Büroo teatas pankrotist ajal, mil üle maailma olid hädas nende kliendid. TTJA-ni on jõudnud juba ligi 500 avaldust pahastelt kundedelt.

Selleks, et reisifirma hätta sattumise korral reisijad kaitstud oleks, on välja mõeldud tagatisraha süsteem. See kehtib kõigile reisiettevõtjatele, välja arvatud reisivahendajatele, kes vahendavad Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreise.