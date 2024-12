Tallinki järgmise suve erikruiisid viivad huvilised Riiga ja Visbysse

2025. aastal täieneb Tallinki suvesihtkohtade valik ning sedapuhku avaneb reisisõpradele Soomest lisaks tavapärastele Visby erireisidele Ojamaale ehk Gotlandi saarele taas võimalus seilata erikruiisiga ka Helsingist Riiga.

Ühtekokku on kavas kaks erikruiisi Helsingist Riiga ning kaheksa erikruiisi Helsingist Visbysse, millest viimased on planeeritud vahepeatusega Tallinnas. Kõik suvised erikruiisid toimuvad ettevõtte laevaga Victoria I.

Erikruiiside väljumised on järgmised.

Helsingi–Riia–Helsingi kruiisid toimuvad 27.–29. juunil ja 7.–9. juulil

Helsingi–Tallinn–Visby–Tallinn–Helsingi kruiisid toimuvad järgmistel kuupäevadel: 4.–6. juuli, 13.–15. juuli, 18.–20. juuli, 20.–22. juuli, 25.–27. juuli, 27.–29. juuli, 1.–3. juuli ja 3.–5. juuli

Laev jõuab Visbysse järgmisel hommikul kell 9.30 kohaliku aja järgi ning lahkub kell 18.30 kohaliku aja järgi, mis annab reisijatele võimaluse avastada kaunist Ojamaa saart terve päeva vältel.

Suvised kruiisipiletid juba jõuluvana kingikotti

„Võtsime nõuks avada oma suviste erikruiiside ajakava ja piletimüük sel korral varem, kuna meie kliendid on ammu avaldanud soovi kinkida meie suviseid erikruiise oma lähedastele jõuludeks. Mul on hea meel, et saime klientide rõõmuks nende soovi sel aastal täita ning kõik vajalikud ettevalmistused ning kokkulepped varakult paika, et avada oma populaarsete suvereiside piletimüük juba aegsasti detsembri alguses, mitu nädalat enne jõule,“ ütles Tallink Grupi müügidirektor Marina Jõgi.

Ta lisas, et samuti on Baltimaade pärli Riia kaunid vaatamisväärsused, turud ja vilgas linnamelu igati seda väärt, et neid kohapeale imetlema sõita. „Eriti just jaanipäevajärgsel puhkuste kõrghooajal, kus valged ööd veel kestavad ja on võimalus nautida pikki sumedaid suveõhtuid,“ kirjeldas Jõgi.

„Teadsime juba planeerima asudes, et väga nõutud Visby kruiisid peavad jätkuma ka uuel aastal, ning kui võimalik, peame pakkuma ka rohkem väljumisi Visby reisidele. Meil läks see plaan ka korda ning seekord korraldame Visbyle kaheksa erikruiisi, mis peaks andma igale soovijale küllalt valikut, et leida sobiv väljumine Läänemere ühe kauneima saare külastamiseks, kas siis esimest või juba mitmendat korda,“ lisas Jõgi.

