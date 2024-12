Reisitõrkekindlustus ei pruugi katta skandaalse reisibüroo ära jäänud reise

„Reisikindlustus ei ole koguriskikindlustus, see tähendab, et kaetud on ainult need juhtumid, mis on tingimustes välja toodud. Reisifirma maksejõuetus ja tegevuse lõpetamine ei ole meie tingimustes kindlustusjuhtumiks nimetatud. Palume klientidel tegutseda TTJA soovituse kohaselt,“ selgitas Swedbanki reisikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov.

Eestis katab tegevuse lõpetanud reisibüroo tõttu ära jäänud reisi (nt reisibüroo pankroti korral) reisikindlustus ainult siis, kui kindlustuslepingus on see kindlaks määratud ja reisikindlustuse tingimustes on sätestatud kindlustusjuhtumite hulgas reisibüroo tegevuse lõpetamine.

Eestis on reisijate kaitseks olemas teatud seadused ja regulatsioonid, mis käsitlevad reisibüroode pankroti korral tekkinud kahjude hüvitamist. Näiteks reisibüroo vastutuskindlustus (reisikorraldajate kindlustus) kaitseb tarbijat, kui reisibüroo ei suuda oma teenuseid pakkuda, kuna ta on pankrotis või lõpetab tegevuse. Kindlustus on suunatud reisijate kaitsmiseks sellistes olukordades, kuid see katab teatud tingimustel ainult reisikorraldaja teenuseid, mitte aga tavapäraseid reisikindlustuse juhtumeid (nt haigus või õnnetus reisil).

Oluline on teada: kui reisibüroo tegevus lõpetatakse ja olete broneerinud reisi, siis kõige esimene samm on pöörduda oma kindlustusfirma poole ja uurida, kas teie kindlustus katab sellist juhtumit (nt reisibüroo pankroti korral). Tavaliselt ei kata reisikindlustus seda, kui reisibüroo lihtsalt lõpetab oma tegevuse, aga mõne kindlustusfirma poliisides võib olla selleks eraldi täiendav katvus.