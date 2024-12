Keeniasse lõksu jäänud eestlased jõudsid koju tagasi

Välisministeerium andis Ärilehele teada, et reisibüroo võla tõttu Keeniasse lõksu jäänud eestlased, jõudsid nüüd kodumaale tagasi. Algselt plaanitust kulus koju jõudmiseks umbes 2–3 päeva rohkem.

Hommikul lubati makset, õhtul kuulutati välja maksejõetus

Neljapäeva hommikul selgus, et viit eestlast hoitakse Keenias hotellis kinni, kuna reisikorraldaja Kon Tiki on väidetavalt hotellile võlgu 40 000 dollarit. Turistide kinnihoidmisega lootis hotell, et Kon Tiki tasub võlgnevuse ära. Reisijad pakkusid välja, et tasuvad oma ööbimise eest ise – kuigi nad tasusid selle eest ka Kon Tikile –, kuid see hotellile ei sobinud. Väidetavalt oli hotelli territoorium aiaga piiratud ja väravas olid relvastatud valvurid ning Kon Tiki oli ise soovitanud eestlastel hotellist põgeneda.

Kon Tiki Reiside esindaja Kristine Hammerberg kinnitas toona, et kedagi relvaga ei ähvardata. „Midagi erakordset ei juhtunud, kõik on kontrolli all. Meie oleme ühenduses reisijate, hotelli, välisministeeriumi ja aukonsuliga. Kõik on kontrolli all ja midagi ohtlikku ei ole,“ sõnas ta.

Hammerberg lisas muuhulgas, et reisibürool tekkis hotelliga kommunikatsioonihäire. „Probleem on selles, et hotell väidab, et nad pole makset saanud. Meie oleme selle teinud, aga see raha pole nendeni jõudnud ja nad ütlesid, et nad enne ei lase inimestel minna, kui raha on nende pangakontol. Meie poolt on kõik tehtud, ootame, et see makse jõuaks nendeni, ja inimesed saavad siis koju,“ ütles ta. „Kõigile on tagatud hotell, uued lennupiletid, toitlustus.“

Pärastlõunal teatas Kon Tiki aga, et lõpetab raske majandusliku olukorra tõttu tegevuse. „Kõik ettevõtte alt reisile suundunud inimesed, kes on hetkel välismaal, saavad oma reisi lõpuni teha, ja kui peaks tekkima ettenägematuid olukordi, siis kojulennu kulud kaetakse,“ väidab ettevõtte juhatus. „Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on kasutusele võtnud Kon Tiki Reiside tagatise.“