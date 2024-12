Tegevuse lõpetanud Kon Tiki reisibüroo kliendid on Sansibari hotellis lõksus. Iga reisija peab hotellile väidetavalt maksma 309 dollarit

Pöördumises kirjutas turist, et grupil on tagasilend 7. detsembriks olemas, kuid hotell ei lase neid välja enne, kui hotelli arve on tasutud. „Täna meil oli ka kõikide teiste reisil olijatega koosolek ning kellelgi pole võimalust seda veel lisaks maksta, rääkimata sellest, et kogu reis on nurjunud,“ kirjutas turist ministeeriumile.