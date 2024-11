Reisikorraldaja võla tõttu Keeniasse lõksu jäänud eestlased pääsesid vabadusse

TTJA aitab koostöös välisministeeriumiga ka teisi Kon Tiki kliente, kes on veel Mehhikos, Dominikaanis, Sansibaril ja Malaisias. TTJA-le teadaolevalt on veel 26 inimest Mehhikos, 25 inimest Sansibaril, 11 inimest Dominikaanis ning 4 inimest Malaisias Kon Tikist ostetud reisidel. Amet suhtleb nendega aktiivselt, et olla ka neile abiks reisijate reisilt tagasitoomiseks ning vajaduse korral tagasitoomiseni majutamiseks.

Läbirääkimised päädisid sellega, et TTJA esitatud garantiikiri oli abiks Eesti inimeste hotellist väljasaamisel. Garantiikiri on seotud tagatise realiseerimisega ja ametil oli võimalik garanteerida see summa, mis puudutas reisijate koju toimetamist.

Hommikul lubati makset, õhtul kuulutati välja maksejõetus

Eile hommikul selgus, et viit eestlast hoitakse Keenias hotellis kinni, kuna reisikorraldaja Kon Tiki on väidetavalt hotellile võlgu 40 000 dollarit. Turistide kinnihoidmisega loodab hotell, et Kon Tiki tasub võlgnevuse ära. Reisijad on pakkunud, et tasuvad oma ööbimise eest ise – kuigi nad tasusid selle eest ka Kon Tikile –, kuid see hotellile ei sobi. Väidetavalt on hotelli territoorium aiaga piiratud ja väravas on relvastatud valvurid ning Kon Tiki ise on soovitanud eestlastel hotellist põgeneda.

Kon Tiki Reiside esindaja Kristine Hammerberg ütles, et kedagi relvaga ei ähvardata. „Midagi erakordset ei juhtunud, kõik on kontrolli all. Meie oleme ühenduses reisijate, hotelli, välisministeeriumi ja aukonsuliga. Kõik on kontrolli all ja midagi ohtlikku ei ole,“ sõnas ta.

Hammerberg lisas, et reisibürool tekkis hotelliga kommunikatsioonihäire. „Probleem on selles, et hotell väidab, et nad pole makset saanud. Meie oleme selle teinud, aga see raha pole nendeni jõudnud ja nad ütlesid, et nad enne ei lase inimestel minna, kui raha on nende pangakontol. Meie poolt on kõik tehtud, ootame, et see makse jõuaks nendeni, ja inimesed saavad siis koju,“ ütles ta. „Kõigile on tagatud hotell, uued lennupiletid, toitlustus.“

Pärastlõunal teatas Kon Tiki aga, et lõpetab raske majandusliku olukorra tõttu tegevuse. „Kõik ettevõtte alt reisile suundunud inimesed, kes on hetkel välismaal, saavad oma reisi lõpuni teha, ja kui peaks tekkima ettenägematuid olukordi, siis kojulennu kulud kaetakse,“ väidab ettevõtte juhatus. „Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on kasutusele võtnud Kon Tiki Reiside tagatise.“

Kõik uued väljuvad reisid on tühistatud. Kõik reisijad, kes on teinud ettemakse, peavad tegema avalduse TTJA veebilehel kahe kuu jooksul, et saada ettemaks tagasi.

