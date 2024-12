Gambia – autentne ja eksootiline Lääne-Aafrika pärl

Kui palju võtta kaasa sularaha?

Gambia pealinnas Banjulis maandudes tuleb maksta 20 eurot riiki sisenemise tasu ja lahkudes sama summa. Seega peaks see summa sularahas kindlasti kaasas olema. Kaardimakse võimalused on riigis küll olemas, aga kas makse ka läbi läheb, on iseküsimus. Kohapeal on samuti mugavam arveldada sularahaga, aga siis peaks eurod olema vahetatud kohalikuks rahaks. Gambias on võimalik ATM-ist raha välja võtta ja valuutavahetuspunktides eurosid dalasi’deks vahetada.

Mugav lennureis Turkish Airlinesiga

Lennureisid Tallinnast Banjulisse toimuvad ümberistumisega Istanbulis. Kõigepealt lühike kolmetunnine reis Tallinnast Istanbuli ja sealt seitse tundi Banjulisse. See pole üldse palju, kui lennata Turkish Airlinesiga, kelle lennukid on väga mugavad. Pikemal lennul saab kaks korda süüa, interaktiivsel ekraanil on võimalik mängida mänge või vaadata filme, nii et lend möödub väga kiiresti. Kuna tegemist on öise lennuga, saab muidugi ka lihtsalt magada. Turkish Airlinesi lennukites on magusaks uneks loodud väga mugavad tingimused.

Oluline on seegi, et Eesti ja Gambia ajavahe on vaid kaks tundi, mis muudab aklimatiseerumise lihtsaks. Nii et tegelikult on Gambia väga hea valik – jõuad eksootilisse riiki kiiresti ja pääsed kurnavast ajavahest, seda võrreldes näiteks Aasiase või Lõuna-Ameerikasse reisimisega.

Esimesed muljed Gambiast

Anni ja Kristeli sõnul on Gambiasse jõudes kohe selge, et oled autentses Aafrikas, sest sind ei võta vastu mitte klanitud turismiobjektid, vaid tõeline elu. Suuremad tänavad on küll asfalteeritud, kuid külavaheteed on savikattega ja pigem tolmused. Kohalikud elanikud paistavad silma oma värvikirevate riietega ja nende tagasihoidlikest elutingimustest hoolimata naeratavad kõik pea alati. Kuigi prügi ja tänavate kitsus võib turiste algul ehmatada, on Gambial unikaalne võlu – sealne rahvas on väga rõõmsameelne ja külalislahke.