Pühadeaeg Palangas: talvemuinasjutt täis tõelist jõulutunnet ja paeluvaid üritusi

Palanga külalislahkuse sektor võtab pühadeaega väga tõsiselt – kõik hotellid, kohvikud ja restoranid on täies jõuluehtes, kokku on pandud spetsiaalsed jõulumenüüd ja kogu linnas levib õhus piparkookide lõhn.

Kuna Palanga on nii populaarne pühadeaja reisisihtkoht, on oluline oma reis ja majutus sinna varakult broneerida. Praegu ongi selleks parim aeg! Paljud hotellid ja restoranid on pühadeks ette valmistanud spetsiaalsed pakkumised – nende ja ka kõikide linnas toimuvate ürituste kohta saad lähemalt uurida SIIT. Aga enne tasub lugeda, mida kõike veel Palanga jõuluajal külalistele pakub.

Jõulukuuskedel tulede süütamine toob rahva kokku

Palanga on kuulus oma pidulike jõulupuudel tulede süütamise tseremooniatega, millega sel aastal tähistatakse kuulsa Leedu maalikunstniku ja helilooja Mikalojus Konstantinas Čiurlionise 150. sünniaastapäeva. Pidustused kannavad nime „About You, the Sea and the Stars“, kuna just meri, mets ja tähed on Čiurlionise loomingu peamised sümbolid. Üritusel saab sukelduda maailma, mis avaneb valgus- ja videoinstallatsioonide, tantsu, muusika ning esinejate improvisatsioonide kaudu. Unustamatud katkendid Čiurlionise ja tema naise Sophie vahelistest kirjadest meenutavad neid aegu, mil kuulus kunstnik ning tema armastatu veetsid suve Palangas. See üritus saab olema kui Čiurlionise loodud muinasjutt, mis on täis valgust, muusikat ja siiraid soove kõigile Palanga elanikele ning külalistele.

Jõuluvalguse süütamise üritus „About You, the Sea and the Stars“ toimub 6. detsembril kell 18 Palanga Kurhausi juures ja 7. detsembril kell 16.30 Šventoji platsil.

Palju põnevaid kontserte ja muid üritusi