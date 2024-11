Politsei tegevuse lõpetanud Kon Tikist: püramiidskeem ei ole ju erakordne nähtus

Lõuna prefektuuri politseikapten Kert Kotkas sõnas Delfi Ärilehele, et Kon Tiki puhul on tegu tarbijakaitse lahendatava kaasusega. „Olukord, kus uute laekumistega kaetakse juba varem tekkinud kohustusi (nn püramiidskeem), ei ole kaasaegses äris ju üldsegi mitte erakordne nähtus,“ lisas ta. Nimelt on Kon Tiki puhul spekuleeritud, et ettevõte tasus uute broneeringute rahaga vanade reiside eest. Kui enam uusi broneeringuid peale ei tulnud, vajuski kogu kaardimaja kokku.