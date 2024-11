Järgmisel aastal hakkab Tallinnasse lendama uus lennufirma

„Oleme pikalt tutvustanud brittide lennufirmale Eestit kui atraktiivset puhkuse sihtkohta ja Tallinna jõuluturgu. See on esmakordne jõululendude projekt välisturult ning hea uudis kohalikule turismisektorile,“ rõõmustas AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe. „Loodame, et brittide huvi Tallinna vastu on suur ning tulevikus lendude ja sihtkohtade arv Suurbritanniast kasvab.“

„Jet2 lendude tulek Tallinnasse on märk sellest, et Eestit nähakse välisturgudel ka tugeva talveperioodi sihtkohana,“ ütles Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismi äriturunduse juht Kristiina Kästik. „Meil on väga hea meel, et pika ettevalmistustöö tulemusena on Eestil juures kolm uut otselendu, mis toovad Eesti turismiettevõtjatele madalhooajal märkimisväärset lisatulu turismiekspordi näol.“