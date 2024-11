Gröönimaa suurejooneline plaan turistide meelitamiseks: avatakse kolm uut lennujaama

Gröönimaa pealinn Nuuk on väike linn, millel on suured plaanid. 28. novembril avatakse Nuukis ametlikult uus rahvusvaheline lennujaam, seega peagi saavad seal maanduda suured lennukid. Kopenhaagenist hakkavad toimuma otselennud ja juunist saab kaks korda nädalas Nuuki lennata New Yorgist.

See on esimene kolmest lennujaamaprojektist, mis maksavad üle 800 miljoni dollari (760 miljonit euro).

Enam kui kahe miljoni ruutkilomeetrise pindalaga saar on nii suur, et seda on raske isegi ette kujutada. Ainult 11 riiki on suuremad, kuid Gröönimaa elanike arv on alla 57 000. Nimelt katab jää 80% Gröönimaa maismaast.