Eestlase puhkus kallis Türgis: sente lugevad venelased, 30-eurone viinapudel ja Hispaaniat odavaks pidavad kohalikud

„Sealne inflatsioon, liiri kursimuutused ning kohalikud maksud on Türgi hinnad tõstnud neljakordseks – käisime ühes toidukohas, kus kahe aasta tagused hinnad olid üle kleebitud,“ räägib Rasmus (35), kes veetis äsja koos elukaaslasega nädalaajase puhkuse Türgis. Mehe jaoks oli see juba neljas kord Türgis käia, esimest korda sattus ta sinna 2011. aastal, viimati aga aasta tagasi. Selle ajaga on aga seni väga odavaks peetud riigis väga suured muutused toimunud, seda iseäranis viimastel aastatel.

„Türgis oli aasta tagasi tohutu inflatsioon ja liir langes. Nüüd on seal hakatud seda jahutama, ja kuna nende majandus põhineb sisseostetaval kaubal, siis see on sisendhindu palju mõjutanud, aga kohalik inimene on päris hädas seal. Rääkisime ühe pereisaga, kes oli Hispaanias käinud reisil just – ta ütles, et Euroopas on odavam puhkamas käia,“ kirjeldab mees, kes veetis esimest korda nädalase puhkuse Türgi suuruselt viiendas linnas Antalyas.