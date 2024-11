Pilootide streik tühistab detsembris Finnairi lennud

Pilootide streik peatab Finnairi lennud 9. ja 13. detsembril. Lennuettevõte teatab, et peab tühistama vastavalt 140 ja 150 lendu. Finnairi esindaja Jaakko Schildt tunnistab pressiteates, et pilootide otsus streikida mõjutab lennufirma tuhandete klientide reisiplaane jõulueelsel hooajal. Hinnanguliselt muudab streik umbes 33 000 Finnairi lennule registreerunud inimese reisimist.

Finnair lubab kliente lendude tühistamisest teavitada kohe, kui need on selgunud. „Kuna ümbersuunatavaid kliente on palju, ei ole kahjuks võimalik kõigile pakkuda originaalilähedast ümbersuunamist,“ teatab Finnair oma avalduses.