Riigi pikk plaan: Eesti on turistidele aastaks 2035 tuntud ja uuenduslik sihtkoht

Dokumendis seatakse eesmärk, et aastal 2035 loob Eesti ainulaadsus – puhas loodus, juhtiv digiühiskond, rikkalik kultuur ja kõrgetasemeline gastronoomia – tugeva konkurentsieelise ja kasvatab märgatavalt turismivaldkonna tulu. Selle saavutamiseks lähenetakse turismisektori arendamisele terviklikult, keskendutakse uuenduslikkusele, digitaliseerimisele ja kestlikkusele.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul on turism oluline osa Eesti majandusest, millel on oma roll majanduse konkurentsivõimet kasvatavate investeeringute riiki toomisel. „Turismisektor aitab luua Eesti külalistele esmamulje meie riigist, mõjutades sellega ka investeerimisotsuseid. Turismi pika vaate eesmärk on panna paika sihid, millega suurendada meie riigi atraktiivsust nii turismi kui ettevõtluse sihtkohana,“ kommenteeris minister.