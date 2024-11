Kurioosne juhtum Tallinki laeval. Turvamehed süüdistasid 12-aastast last alusetult varguses

Juhtum leidis aset sel teisipäeval, kui Tallink Silja line laev suundus Stockholmist Helsingisse. Asi sai alguse sellest, kui Sari tütar kuulis nende kajuti uksel koputust. Laps avas ukse ja seal vaatasid talle vastu kolm meest, kes ütlesid kurjal toonil: „Te teate küll, miks me siin oleme.“ Laps vastas selle peale, et tal ei ole õrna aimugi.

Seejärel hakkasid turvamehed rääkima, kuidas nad olid kaameratest näinud, et laps pani laeva poes müüdavaid ehteid taskusse ilma nende eest tasumata. Sari sõnab, et mehed küsisid tema 12-aastaselt tütrelt mitu korda, et „kas sa oled varastanud“. Lõpuks käskisid mehed emale helistada, et nad saaksid „toa üle vaadata“ ehk teisisõnu see läbi otsida.