Kanaari saartel uppus 10 päevaga viis turisti. Probleem on aga palju laiem

Novembri alguse seisuga on Kanaari saartel sel aastal uppunud 56 inimest. Ainuüksi oktoobris kaotas vees oma elu 12 inimest. Surmad on aset leidnud Tenerifel, Gran Canarial, Fuerteventural, Lanzarotel, La Palmal ja Gomeral.

Enamus uppunuid on olnud välismaalased. Tänavu on Kanaaridel uppunud näiteks näiteks kolm sakslast, üks inglane, üks prantslane ja üks ameeriklane.

Kanaari saarte telekanal RTVC.es vahendab, et paljudes randades on vetelpäästjad ainult suvel ja suur osa uppumissurmasid toimubki just neis randades ja ajal, mil päästjaid kohapeal pole. Talvel pole randades ka ujumiskeeldu, kuid alati lehvib kollane lipp, mis kutsub olema ettevaatlik. Samas ei hooli inimesed punasest lipustki. Kohalike sõnul lähevad paljud vette just punase lipuga.