Tartu ja Tartumaa talvekampaania kutsub turiste Eestist ja välismaalt nautima jõulutunnet

„Väga oluline on pöörata tähelepanu Eesti ja Läti külalistele. Kui sel aastal on Tartu väliskülaliste numbrid oluliselt suurenenud, siis natuke tagasihoidlikumalt ööbivad Tartus lätlased ja eestlased,“ sõnas turismivaldkonna juht Annika Ojasaar.

„Kampaania sõnumid keskenduvad linna ja maakonna jõulutundele ning samaaegselt aktiivsetele tegevustele, mis kutsub peresid, sõpru ja nende lähedasi siia oma puhkust veetma ja mitmeks päevaks jääma. Varasemad kampaaniad on näidanud, et Tartu on atraktiivne jõulupuhkuse sihtkoht ka välisturgudele,“ lisas ta.