Seiklusreiside korraldaja Elamus Pluss pakub nüüd esimesena Eestis mägimatku ettevõtetele

Mägireiside eesmärk on pakkuda kohalikele ettevõtetele seikluslikke väljundeid tiimiüritusteks, nagu suve- või talvepäevad, ning alternatiivi tüüpilistele team building’u üritustele. Liikumine värskes õhus väljakutsuvatel radadel tugevdab suhtlust ja usaldust tiimiliikmete vahel, inspireerib ning pakub unustamatuid koosveedetud päevi maailma ilusaimatel maastikel.

Elamus Pluss korraldab ettevõtetele reise algusest lõpuni – osalejatel jääb üle vaid täiel rinnal nautida. Sõltuvalt soovist on võimalik valida erineva sihtkoha ja raskusastmega vahel. Valikus on mäetippu viivad elamused Prantsusmaal, Türgis, Armeenias ning Gruusias; matkareis Lüükia teel ning matka- ja kaljuronimisreis Norras. Vajalikud oskused igaks reisiks õpetavad osalejatele Elamus Plussi matkajuhid nii kohapeal kui ka proovimatkadel Eestis. Lisaks eelnevad igale tipuvallutamisele kohapealsed treeningrajad.

Idee tekkis enda vajadusest

Elamus Pluss on reise korraldanud alates 2020. aastast, tuues kokku seiklushuvilised üle Eesti mägimatkadeks ning kultuuri-, suusa-, ja ronimisreisideks üle terve maailma. Tänasest avatud suund ettevõtetele tuleneb inimeste – tihti kas seiklusreisidel osalenute või ettevõtetes ürituste eest vastutajate – tagasisidest ning soovist pakkuda töötajatele midagi täiesti uudset. Ettevõtetele pakutavaid reise on algselt kuus ning tulevikus lisandub sinna veel põnevaid mäetippe ning erinevaid reisitüüpe.

Kristen Tamm, Elamus Plussi kaasasutaja, kommenteerib: „Asutasime Elamus Plussi sooviga lahendada mure, mida ise alpinismiga alustades kogesime – esimest korda mägedesse ronima minemiseks ei leidunud Eestis sobivaid reisipakkujaid. Tänaseks anname Tallinnas ja Tartus alpinismitrenne ning korraldame igal aastal umbes 30 mägironimisreisi, kuhu on oodatud kõik, kellel huvi mäetippudes seista!“

Tamme sõnul on aastate jooksul nende reisigruppidesse tihti sattunud inimesi, kes töötavad koos ühes ettevõttes. „Nende soov ja küsimus meile on olnud: miks te ei paku ettevõtete tiimidele suunatud elamusreise? Tuntud, atraktiivsed tööandjad otsivat ammu võimalusi ühendada team building inimeste isiklikke eesmärke täitvate seiklustega. Ja tippude vallutamine koos ettevõtte lipu mäe otsa viimisega on selleks ideaalne võimalus,“ kirjeldab ta.