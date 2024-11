Tallinna lennujaamas lükkusid lennukite väljumise ajad edasi, kuna sõidukid olid jääkihi all

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts selgitas, et teisipäeva hommikul hilinesid paljud lennukid, kuna külma ilma tõttu jäätus veekiht lennuki keredel ning lennukid olid paksu jääkihi all. Kuigi tööle pandi kõik jäätõrje masinad, tekkis lennukite puhastamisel järjekord.

Kell 8.45 kinnitas Holts, et jäätõrje on töö lõpetanud ja lennukid saavad väljuda.

Sünoptik Kairo Kiitsak andis sotsiaalmeedias teada, et sel nädalal kisub ilm jäiseks. „Kolmapäeval (20.11) on oodata selle sügise esimest suurt territooriumi hõlmavat lörtsi- ja lumesadu,“ kirjutas Kiitsak. Ta sõnas, et sajuala levib üle maa lõunast põhja suunas ning idakaare tuul muutub tugevaks. On oodata tuisku ja halbu liiklusolusid.