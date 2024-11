FOTOD | President Alar Karis tutvus uudishimupäeva eel Tallinna lennujaama tööga

„Töö tõttu lendan sageli lennukiga ja alustan reisi Tallinna lennujaamast. Seekord võtsin aega ja tulin uudistama, kuidas siin kõik toimib ja mida inimesed lennujaamas ja lennuliiklusteeninduses täpselt teevad, et reisijatel oleks mugav ja ohutu – alates turvatöötajatest ja pagasi käitlejatest kuni lennujuhtideni,“ ütles president Alar Karis.

„Lennujaama ja lennuliiklusteeninduse töötajad, kes peavad sageli töötama ebaharilikel aegadel, on hästi koolitatud ja naeratavad vaatamata sellel, kas on öötunnid või nädalavahetus, sajab lund ja puhub vinge tuul või on päike ja palavus,“ ütles president Karis ja kiitis oma kliendikogemust. „Kas pikemalt või lühemalt välisreisilt saabudes tekib juba Tallinna lennujaamas hea kodune tunne.“