Lissabon keelustab öised lennud

Öised lennud on Lissabonis juba pikki aastaid kohalike und seganud. Portugali valitsusväline keskkonnaorganisatsioon Zero taotles öiste lendude keelustamist esimest korda sel suvel, tuues välja, et lennukid tekitavad müra ja saastavad keskkonda. Kuigi valitsus oli juba varem öiseid lende piiranud, siis Zero väitel rikkus lennujaam eeskirju – organisatsioon registreeris kahe nädala jooksul lausa 115 lisalendu.