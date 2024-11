Tallinna lennujaam kehtestab esimest korda julgestustasu. Lennupiletid kallinevad veelgi

Kehtestatava julgestustasuga on Tallinna lennujaam üks madalama julgestustasuga lennujaamu Euroopas. Kõrgeim julgestustasu on Islandil, kus see on 20,2 eurot. Lätis on julgestustasu 5,96 eurot, Soomes 5,71 eurot, samas kui Leedus ei ole julgestustasu veel kehtestatud. Erivajadustega reisijate tasu hakkab olema 0,48 eurot iga väljuva reisija kohta ning tasu muutmise põhjuseks on erivajadusega reisijate teenuse kasutajate arvu kasv ning sellest tulenev kulude tõus.

Lennujaamadel on seadusest tulenev kohustus igal aastal lennufirmadega lennujaamatasusid konsulteerida. „Oleme tasude muudatusest kõigi Tallinnasse lendavate lennufirmadega rääkinud ja on selge, et ükski lennufirma julgestustasu kehtestamisest kuuldes ei rõõmustanud, ent muudatust ja selle põhjusi mõistetakse ning meie hinnad on jätkuvalt konkurentsivõimelised. Tõstame hindasid nii vähe kui võimalik ja usume, et 3 eurot kallim piletihind ei pane inimesi reisiplaane muutma,“ rääkis AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Julgestustasu kehtestamise põhjusteks on kohustus tagada julgestusteenuse kõrge kvaliteet olukorras, kus lennujaama kulud on kasvanud viimase aasta jooksul pea 30%. Muutunud on ka omaniku ootused ettevõtte finantseesmärkidele. Samal ajal peab lennujaam olema valmis lähiaastatel investeerima taristu arendusse, seega tuleb tagada stabiilne ja jätkusuutlik finantsseis, mis on vajalik edasiste arenguplaanide rahastamiseks.

„Lennujaam peab igal juhul tagama reisijate ohutuse, mistõttu julgestusega seotud küsimustes allahindlust teha ei saa,“ ütles Tuvike. „Julgestuskulude katmiseks, mis kasvavad samas tempos reisijate arvuga, on lahenduseks julgestustasu kehtestamine. Sihtfinantseering ja julgestustasu ei kata täielikult julgestusega seotud kulusid ja vahe katab lennujaam,“ selgitas Tuvike ning lisas, et suuremas osas Euroopa Liidu riikidest on kehtestatud julgestustasu, sest riikidel ei ole võimalik täies ulatuses lennujaamade julgestus- ja päästeteenuse kulusid katta.