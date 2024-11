Ida-Soome lennujaamades võetakse Venemaa tõttu taas kasutusele vana raadionavigatsioonisüsteem

Joensuu ja Savonlinna lennujaam pühkisid vanadelt seadmetelt tolmu septembris. Lappeenranta lennujaam plaanib sama teha esimesel võimalusel.

Lappeenranta lennujaama tegevjuht Jukka Himanen sõnas, et paar väiksemat lennukit on juba pidanud lennujaamas maandumise GPS-i häiringute tõttu pooleli jätma. „On täiesti võimalik, et häiringute hulk ajaga kasvab,“ lisas ta.

Soomes on GPS-i häiringute arv mitmekordistunud pärast seda, kui Venemaa ründas 2022. aasta kevadel Ukrainat. Üldiselt peetakse süüdlaseks Venemaad, kuid Venemaa on seda eitanud.

Probleem oli ka Tartus

Kuna õhus Tartu lennujaamale lähenemiseks on samuti GPS-signaali vaja, ei õnnestunud aprilli lõpus kahel korral Helsingist Tartusse teel olnud Finnairi lennukil GPS-i häiringu tõttu maanduda ja Finnair peatas lennud.

„GPS-häiringud on meil olnud juba jupp aega, kuid keegi ei uskunud, et need hakkavad tsiviilelu häirima,“ nentis toona Maalehele Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuliiklusekorraldamise valdkonna juht Mihkel Haug.

Et kuskil Venemaal toimib mingi GPS-segaja, saadi esimest korda teada aasta eest. Siis oli GPS-i töö häiritud päevas või nädalas tunnikese.

„Jäi mulje, et katsetatakse ja kalibreeritakse mingeid seadmeid,“ märkis transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe. „Aga sellest ajast alates on intensiivsus kogu aeg kasvanud. Nüüd on see sisuliselt iga päev 24/7 segaja, mis asetseb eri kohtades. Mingid signaalid tulevad Kaliningradi poolt, mingid Peterburi lähistelt.“