Tallinna lennujaam alustab järgmisel aastal reisiterminali laiendamist

Üha kasvav reisijate arv on juba ületanud piiri, mille jaoks praegune reisijate terminal on projekteeritud. Lennujaam on seetõttu juba mõnda aega planeerinud terminali laiendust. Esimesena plaanitakse täis ehitada terminali ja trammipeatuse vaheline ala, kus praegu asub sõidukite parkimisala.