Skandinaavia talvised suurüritused, millest ei taha ükski spordisõber ilma jääda

Vasaloppet

Rootsi ja ühtlasi maailma üks pikemaid ja kuulsamaid suusamaratone Vasaloppet meelitab igal aastal tuhandeid suusatajaid, sealhulgas arvestatava hulga eestlaseid. See Säleni suusakeskuse lähistel alates 1922. aastast peetav maraton tähendab kümmet päeva erinevaid võistluseid. Kuulus 90-kilomeetrine distants toimub järgmise aasta 2. märtsil, kuid erinevaid distantse saab läbida juba alates 21. veebruarist. „Paljud lähevad maratonile erinevate sõidukitega, et saaks kõik vajaliku alates toidust kuni suusavarustuseni kaasa pakkida. Suuremad seltskonnad sõidavad kohale lausa väikebussidega. Kuna meie Paldiski-Kappelskäri liinil seilav laev on kiireim meretee Rootsi koos mõnusalt vaikse keskkonnaga, kus eesootavaks suusaürituseks välja puhata, on Vasaloppeti perioodil tavaliselt laeval omajagu suusasõpru,“ sõnas Laaniste.

WRC Rootsi ralli

Järgmisel aastal kogunevad rallisõbrad laiast maailmast Põhja-Rootsis asuvasse Umeåsse 13.–16. veebruarini, et elada kaasa WRC Rootsi rallile. Eestlased sõidavad lumist rallit jälgima, et elada teiste suurnimede hulgas kaasa just Ott Tänakule ja Martin Järveojale. Pealtvaatajad kinnitavad, et talvine rallivõistlus on täiesti teistsugune elamus! „Eelmisel aastal reisisid mitmed rallisõbrad DFDS-i laevaga, nii et õhtul Paldiski-Kappelskäri laevale, kokku kümme tundi sõitu koos kosutava ööune ja hommikusöögiga ning varahommikul Rootsi jõudes said nad sihtkoha suunas teele asuda. Nii oli neil võimalik sobivates kohtades peatuseid teha ja enne suursündmuse algust ka veidi Rootsiga tutvuda ning nad ei pidanud läbi Soome sõites muretsema, kas nad ikka Vaasa-Umeå laevale jõuavad,“ rääkis Laaniste.