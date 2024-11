7 põnevat paika, mida peab talvises Rootsis kogema

Rootsi pakub avastamisrõõmu aasta ringi, ent talvine Rootsi on igati ainulaadne. Kes on seda kogenud, tuleb peatselt tagasi või jääb heldimusega kogetut veel pikaks ajaks meenutama. See jäätunud järvede, põhjapõtrade, lumiste mägede ja tantsivate virmaliste maa pakub erilisi elamusi, mida ei saa kogeda kuskil mujal.

„Soovitan talvist Rootsit minna avastama autoga. Nii on võimalik nädalase puhkuse jooksul kogeda väga erinevaid külgi sellest üle mere asuvast kuningriigist. Meie Paldiski-Kappelskäri liini laev on kiireim meretee Eestist Rootsi ning tänu sellele, et laev randub juba varahommikul, saab suurlinna ummikuid vältides hakata sõitma soovitud suunas,“ rääkis laevandusettevõtte DFDS Eesti turundusjuht Kristiina Laaniste.

Kui vajad inspiratsiooni oma soovide nimekirja täiendamiseks või soovid sinna mõned uued kohad lisada, siis siit tulevad tegevused ja kohad, mida peab talvises Rootsis kogema.

Suusatamine

Alustame ilmselgega ehk kui sa ei ole veel Rootsis suusatamas käinud, siis tea, et see riik on koduks mitmele tuntud suusakeskusele, mis pakuvad suurepäraseid võimalusi nii algajatele kui ka kogenud suusatajatele. Åre, Sälen ja Idre Fjäll on ühed populaarsemad sihtkohad, kus on suusaradu igale tasemele ja rohkelt tegevusi ka peredele. Rootsi metsad ja järved pakuvad ideaalseid tingimusi aga murdmaasuusatamiseks. Lisaks väiksematele hooldatud ja valgustatud radadele on avatud ka tuntud Vasaloppeti maratoni rajad. Murdmaasuusatamine on Rootsis väga populaarne ning hästi hooldatud rajad läbivad tihti maalilisi metsi, järvi ja mäenõlvu – niisiis on ainulaadsed vaated talvisele loodusele garanteeritud.

Kelgukoerte matkad

Koerarakendiga sõit läbi Lapimaa metsade on klassikaline Rootsi talvetegevus – ja kindlasti ka üks meeldejäävamaid elamusi.