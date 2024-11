Suusasotid selgeks: kas varustus rentida või osta?

Suusavarustuse rent on üks teema, mis võib isikliku varustuseta inimesel silme ees kirjuks võtta. Õnneks ei pea sellesse ise väga süvitsi minema, piisab, kui leiad usaldusväärse sõbra, rendifirma või tead, kust kohapeal varustust rentida või osta. „Meie kogemus näitab, et mägedesse suunduvad inimesed võtavad pigem varustuse Eestist kaasa ning kohapeal otsivad üles soodsamad spordipoed või jahivad magusaid sooduspakkumisi, et oma varustust uuendada või täiendada. Auto ja laevaga reisides saab võtta kaasa nii palju asju, kui autosse või katuseboksi mahub,“ sõnas laevandusettevõtte DFDS Eesti turundusjuht Kristiina Laaniste.

Kas rentida Eestist või suusakeskusest?

Kui plaanid reisida autoga, tasub varustus Eestist rentida. Nii saad omas tempos saapaid proovida ja rahulikult arutada, milline varustus just sinu vajadustele ning oskustele vastab. „Näiteks pakub meie koostööpartner suusad.ee suusatajale või lumelaudurile võimalust rentida komplekt nii üheks kui ka mitmeks päevaks, sealhulgas nädalaks. Kui võtad varustuse mõni päev enne reisi, jõuad seda korraks ka testida ning vajadusel enne reisile minemist mittesobivad asjad välja vahetada,“ rääkis Laaniste.

Olenevalt reisi toimumise ajast võivad mäel asuvas laenutuses olla pikad järjekorrad, mis tähendab, et veedad märkimisväärse aja lumeolude nautimise asemel järjekorras. Samas on kohapeal rentimisel see eelis, et kui soovid, saad kasvõi pärast paari sõitu ebamugavad saapad või suusad välja vahetada.

Varustuse ostmine Rootsist

Igasugune talisport on rootslaste hingeasi, seega ei pea pelgama, et vajadusel kohapealt riideid või varustust ei leia. Kui plaanid varustuse osta, siis Intersport on näiteks Rootsis väga levinud ja suusaspordisõprade seas tuntud kett, kust leiab kõik vajaliku alates suusasaabastest ja suuskadest kuni rõivastuse ning lisatarvikuteni. Intersporti poed asuvad suuremates linnades ja suusakeskustes.