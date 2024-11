Öö linnupesas või safaritelgis? Rootsis on see võimalik!

„Rootslased on tuntud oma hea maitse ja julgete ideede poolest ning see väljendub ka väga erilistes hotellides, mida leidub kuningriigis mitmeid. Pulmad jääst kabelis? Öö linnupesa meenutavas minimajas? Puulatvadesse sulanduv maja? Safaritelk keset lund ja virmalisi? See kõik on Rootsis võimalik,“ rääkis Paldiski-Kappelskäri liinil seilava DFDS Eesti turundusjuht Kristiina Laaniste.

Jääst hotellituba

Rootsi kuulsaim hotell on Jukkasjärvi Icehotel , mis asub Põhja-Rootsis, otse Lapimaa südames. Icehotel on esimene omataoline maailmas, mis rajati juba 1989. aastal ning mõistagi sai see kiiresti populaarseks tänu ainulaadsele kontseptsioonile. Igal talvel ehitatakse see hotell uuesti Tornio jõe kristallselgest jääst ja lumest. Kohalikud ja rahvusvahelised kunstnikud loovad igal aastal uusi skulptuure, mis tähendab, et iga järgmine hotellikülastus erineb eelmisest.

Ööbimine puu otsas

Kui otsid majutusvõimalust, mis ühendab loodusläheduse ja kaasaegse disaini, siis Haradsis asuv Treehotel on just see õige. Kuid ära mõtlegi, et tegemist on paari meetri kõrgustel jalgadel asuvate hotellitubadega – see Põhja-Rootsis asuv majutusasutus tähendab futuristlikke puumajakesi, mis on ehitatud päriselt kõrgele puude latvadesse. Treehotel asutati eesmärgiga sulanduda ümbritsevasse loodusesse ja pakub mitmeid arhitektuuriliselt eristuvaid tube, millest igaühel oma stiil ja võlu. Külalised saavad ööbida peegelmajas, mis sulandub niivõrd hästi loodusesse, et kaugusest ei saagi aru, kus kõnealune maja asub. Samuti on võimalik nautida ööund kosmoselaevakujulises majas ning ka päris linnupesa meenutavas majas. Üks uuemaid maju kannab aga nime Biosfäär ja on kaetud sadade linnupesakastidega, andes varjupaika kohalikele lindudele.