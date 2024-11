KASULIK | Lapsega üksi välismaale? Vaata, mis dokumendid peavad kaasas olema

Transpordifirmad on hästi kursis riikide nõuetega ja võivad seada lastega reisimisele ka erinõudeid. Soovitame tutvuda näiteks Tallinki ja Tallinna lennujaama reeglitega väikelaste ja lastega reisimise kohta. Samalaadseid tingimusi seab ka enamik teisi reisijate transpordiga tegelevaid ettevõtteid.

Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja (näiteks vanavanem, peretuttav jne), peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. Sama kehtib juhul, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või kui laps reisib täiesti üksi. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub eelkõige külastatava riigi ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest. Nõusoleku näidise leiate Reisi Targalt lehelt (PDF).

Lisaks soovitame kaasa võtta rahvastikuregistri ingliskeelse paberväljavõtte, millelt on näha mõlema hooldusõigusega lapsevanema andmed. Väljavõtet saab kasutada ka sugulussideme tõendamiseks sünnitõendi asemel, kui ühel vanematest on lapsest erinev perekonnanimi või kui alaealine reisib vanavanemate saatel (vanemate ja lapse sünnitõendite asemel). Rahvastikuregistri väljavõtte (riigilõiv 10 eurot) saate maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest. Tõendit on võimalik tellida ka läbi rahvastikuregistri portaali, määrates paberväljavõtte saamiseks maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse.