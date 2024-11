Lumevaesed talved sunnivad Alpides kuurorte uksi sulgema. Mida saab mägedes aga suusatamise asemel teha?

Hiljuti sulges uksed Põhja-Alpide suurim kuurort, Prantsusmaal Grenoble’i lähedal asuv Alpe du Grand Serre – lund ei ole piisavalt ja ilmateade ka midagi head ei luba. Kliimamuutused on mägede lumistele nõlvadele mõjunud katastroofiliselt ja kuurortide ülalpidamine pole enam kasumlik.

Aastaid on küll kasutatud ka kunstlund, kuid see on ressursimahukas, nõudes tohutul hulgal energiat ja vett. Lumekahurid vajavad töötamiseks ka miinustemperatuuri.