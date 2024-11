Soomlased valisid Eesti parimaks välismaiseks reisisihtkohaks

Võitjad selgitati välja soovitusindeksi küsitluse põhjal, kus nii reisihuvilised kui ka turismispetsialistid vastasid, kui suure tõenäosusega nad sihtkohta oma sõbrale või kolleegile soovitaksid. Juulis ja augustis läbi viidud küsitluses osales üle 13 400 hääletaja.

Tänavu esitati parima välismaise sihtkoha kategooriasse 37 riiki, järgmisse vooru sai 15 ning neist lõpuks kolm lõpphääletusele. Eestile oli see teine kord pääseda Soomes aasta kolme parima välismaise reisisihtkoha sekka. Eelmisel korral aasta tagasi pakkusid meile konkurentsi samuti lõunamaised sihtkohad Itaalia ja Hispaania ning võidu viis koju Itaalia.

Eesti on iseenesestmõistetav

EISi turismiosakonna (Visit Estonia) Soome turu juhi Malle Kolnese sõnul on aasta parima tiitel suur tunnustus kogu Eesti turismisektorile. „Oleme üks põhjanaabrite lemmikkohti olnud aastaid, aga et tunnustus just nüüd tuli ja tugevaid turismimaid edestades näitab meie ettevõtjate pühendumust Soome turistide võõrustamisel, Soome reisikorraldajate ja laevafirmade aktiivset tööd Eesti suunal, Eesti nähtavust Soomes ning lähireisimist toetavaid turismitrende. Kõik kõlas kokku õigel hetkel. Soomlased on Eestis korduvkülastajad, meil on põhjanaabrile pidevalt midagi uut rääkida ja soomlane tunneb end Eestis oodatuna. Selles vaimus tuleb ka jätkata, sest nüüd, kui hinnatase on tõusnud, on meil veelgi suurem vastutus pakkuda ägedaid elamusi ja kvaliteeti, et konkurentsis püsida,“ tõdes Kolnes.

Samuel Sorainen, EISi turismiosakonna kommunikatsioonipartner Soomes, lisas, et soomlased peavad reisi Eestisse tihti sarnaseks reisiga kodumaal. „Eesti on lähedal, lihtne ja soomlastele peaaegu iseenesestmõistetav. Lähireisid on ka keskkonnale jätkusuutlik valik. Teeme pidevalt tööd, et tutvustada Eestit soomlastele ka meedia vahendusel. Mida rohkem Eestist kirjutatakse ja räägitakse, seda enam see huvi pakub,“ märkis Sorainen.

Ida-Virumaad näidatakse Soome telesaates