Tenerife – rannarõõmud käsikäes aktiivse puhkusega

Nendele, kellele meeldib laine- või kõhulauaga lainetes liuelda, on Tenerifel 33 erinevat surfikohta, kus on ideaalseid tingimused aasta ringi. Tenerife on seetõttu tihti ka rahvusvaheliselt tuntud professionaalide treeningpaik ja vilunumad surfarid saavad lainetel mõõtu võtta maailma tipptegijatega. See on suurepärane koht, kus oma oskused proovile panna ja kogeda võimsaid elamusi.

Kanaari saarestiku suurim saar on purjelauaga sõitjate ja lohesurfi harrastajate meelispaik, kus toimub kõrgel tasemel võistlusi, sealhulgas maailmameistrivõistlusi. Veetiivaga liuglemine ookeani pinnal pakub täiesti uut sõidukogemust – wing foil on ka Tenerifel kiiresti populaarsust kogumas.

Reisid Tenerife puhkusesaarele algasid juba oktoobris ja otselennud toimuvad läbi hooaja igal nädalal paaril korral kuni järgmise aasta 21. aprillini . Kui oled varem Kanaari arhipelaagi suurimat saart Tenerifet külastanud, siis nõustud kindlasti, et see pakub uusi avastusi isegi mitmekordsel külastusel.

Aerulauad pakuvad rõõmu kogu perele

SUP- ehk aerulauaga sõit ookeanis pakub samuti ainulaadset veepealset kogemust. See on lihtne ja lõbus tegevus, mis annab vee peal „kõndimise“ tunde ning see sobib suurepäraselt nii peredele kui ka romantiliseks päikeseloojangunaudinguks paaridele. Tenerife idarannikul ning kagu- ja edelarannikul on mitmeid turvalisi ning segamatuid kohti, kus saab SUP-lauaga segamatult kulgeda ning samal ajal rahulikult loodust imetleda.

Süstaga ookeanile – võimsad maastikukontrastid

Süstaga ookeanil sõites avanevad väga võimsad maismaavaated, eriti kui möödud kuni 600 meetrini kõrguvatest Los Gigantese kaljudest. Nende imposantsete kaljude kõrval pakub süstaga sõitmine erilise ja unustamatu elamuse. Süstasõit on hõlpsasti omandatav ja sobib hästi kogu perele või ühiseks meeldejäävaks hetkeks koos sõpradega. Samas tuleb enda ja lähedaste ujumisoskust hinnata adekvaatselt ning mitte riskida tervise ja ohutusega.

Purjetamine toob tagasi rahu ja harmoonia

Saare rahulikud veeteed ja meeldiv kliima loovad ideaalsed tingimused purjetamiseks. Tenerifel on üheksa jahtklubi ja seda nii saare põhja- kui ka lõunaosas, pakkudes suurepärast võimalust pääseda ookeanile ja purjetamisest rõõmu tunda. See on parim tegevus neile, kes otsivad vaikust ja soovivad olla looduse keskel – vaadelda delfiinide mängimist ja hea õnne korral kohata ka vaalu.

Sukeldumine – avasta veealune maailm

Tenerife on sukeldumishuvilistele tõeline aare – seal on ligi 60 sukeldumiskohta, kus nii algajad kui ka kogenud sukeldujad saavad avastada liivaseid, kiviseid ja vulkaanilisi astmikke, mis on täis põnevat ja eksootilist ookeanielustikku. Tenerifel saavad kogenud ja vastavat litsentsi omavad sukeldujad uurida ookeani isegi kuni 40 meetri sügavusel. Veealuses maailmas võib kohata värvikaid kalaparvi, salapäraseid vee-elanikke ning eksootilisi moodustisi, mida mujalt ei leia. Need on ehedad mälestused, mis jäävad kestma.

Vabasukeldumine on eriti julgetele