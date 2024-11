6 soovitust, et talvine perereis Rootsi õnnestuks

Lumerohke, ent suhteliselt pehme kliima, suurepärased suusakeskused, turvalisus ja peredele orienteeritud infrastruktuur muudavad Rootsi talvise reisi jaoks täiuslikuks sihtkohaks. „Kui Eestis ei tea kunagi, milline talv tuleb, siis Rootsis on alati võimalik leida paik, kus tervitab talvine võlumaa. Kuna skandinaavlased oskavad talve nautida, jagub seal tegevust igale maitsele ja erinevas vanuses külastajatele,“ kiitis laevandusettevõtte DFDS Eesti turundusjuht Kristiina Laaniste.

Siin on mõned nõuanded ja soovitused, kuidas planeerida talvist perereisi Rootsi ning millised tegevused ja kohad tagavad meeldejääva puhkuse nii suurtele kui ka väikestele.

1. Planeeri reisi kestus ja aeg ette

Talvine puhkus Rootsis on suurepärane viis perega kvaliteetaega veeta. Soovitatav on planeerida vähemalt 5–7 päeva pikkune reis, et saaksite kõiki tegevusi rahulikult nautida. Jõuluaeg ja talvevaheaeg on eriti populaarsed – kindlasti tasub ka vaadata, millistele aegadele satuvad kuningriigi koolivaheajad. Suusahooaeg vältab mõnel mäel lausa aprilli keskpaigani, nii et ka veel märtsis on tavaliselt olud endiselt lumerohked, kuid päevad pikemad ja päike soojem.

2. Valige peresõbralikud hotellid

Rootsis on palju majutusvõimalusi, mis on spetsiaalselt mõeldud peredele. Otsige hotelle või puhkemaju, kus on peretoad, mängutoad, lapsehoidmisteenused ja lastemenüüga restoranid. Populaarsetes suusakuurortides (Åre, Sälen jne) leidub mitmeid peresõbralikke majutuskohti ja isegi veekeskuseid.

3. Reisi logistika